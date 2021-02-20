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Başkan Şahin'den karla mücadele ekiplerine teşekkür

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, karla mücadele çalışmaları kapsamında yoğun gayret ve fedakarlık göstererek çalışan personeli ziyaret etti.


Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Şahin, birim amirleri ve çalışanlarla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaretinde çalışanlara gayretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü'nün şehir için önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti. ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi'nin bütün birimleri ile Bilecik için en güzel hizmeti ortaya koyma gayretinde olduğunu belirterek, "Çalışmalarımız kapsamında değerli personelimiz ile bir araya geldik. Gerçekten özellikle soğuk kış mevsiminde arkadaşlarımız, büyük bir fedakarlık örneği göstererek, çalışmaları yerine getirdi. Ben bu anlamda bütün çalışanlarımıza güzel faaliyetleri dolayısıyla teşekkür ediyorum'' dedi.


Başkan Şahin, ziyaretinde ayrıca birimleri ziyaret ederek, yapılan çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

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