Başkan Şahin'den kritik korona uyarısı :

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele eden başta sağlık çalışanları olmak üzere güvenlik güçleri, belediye ve kaymakamlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Bilecik ve tüm ilçelerinde mevsiminde doğal sonucu vaka sayılarında artış olmuştur. 10 gün çok dikkatli olarak, bu süreci de geçireceğiz" dedi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, Osmaneli'nde bütün kurum ve kuruluşlar gece gündüz covid-19 salgını ile mücadele ettiğini vurguladı. Başkan Şahin, "Salgının boyutları çok daha ölümcül devam etmektedir. Türkiye sağlık alanında yaptığı yatırımların ve almış olduğu tedbirlerin sonucu diğer ülkelere göre kontrol altında süreci yürütmekte ve takdir edilmektedir. Bilecik ili ve tüm ilçelerinde mevsiminde doğal sonucu vaka sayılarında artış olmuştur. Osmaneli halkı olarak özellikle 10 gün çok dikkatli olarak bu süreci de geçeceğiz. Cuma pazarında yoğunluğu önlemek için açık pazarımızda yapmış olduğumuz düzenleme ile haftanın her günü acık tuttuğumuz 10 manav faaliyet göstermektedir. Cuma pazarımızda hareketlilik en alt seviyededir. Belediye zabıtası, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimiz 24 saat sahadadır. Karantina altında olanların da ev, ev ihtiyaçlarını karşılaşmaktadırlar. Tüm ilgili personelin sağlığını hiçe sayarak büyük bir mücadele verdiği bu günlerde değerli kardeşlerimizin moralini bozacak hareketlerden kaçınmalıyız. Çocuğunun, ailesinin vermediği hizmeti Covid-19 hastalarına veren tüm personelimize ve diğer kurum çalışanlarına tekrar teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi ve Osmaneli Kaymakamlığı, Sağlık Müdürlüğümüzle ilçemizde her tedbiri eksiksiz almaktadır" dedi.