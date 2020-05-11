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Başkan Şahin'den mesainin ilk gününde annelere çiçek

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, haftanın ilk iş gününde belediyede çalışan kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak, çiçek takdiminde bulundu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, haftanın ilk iş gününde belediyede çalışan kadınların Anneler Günü'nü kutlayarak, çiçek takdiminde bulundu.


Kadın ve annenin toplumdaki yerine değinen Başkan Şahin, "Bilecik Belediyesi olarak kadınlar ve anneler bizim için çok değerlidir. Bunun göstergesi olarak belediyemizde çalışan kadın personele çiçek hediye ettik ve çalışmalarında kolaylıklar diledik. En güzel ve en değerli anne olan Atamızın annesi Zübeyde Hanım'ı minnetle anıyor bütün annelerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum'' dedi.


Çalışanlar kadınlarda Başkan Şahin'e çiçek hediyesinden dolayısıyla teşekkür etti.

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