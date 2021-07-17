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Başkan Şahin'den sanat akademisine kayıt çağrısı

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, belediyesi tarafından her yıl onlarca alanda eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi kayıt başvuruları başladığını söyledi.


Başkan Şahin, yaptığı yazı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlarımızı birçok aktivite ile buluşturan Bilecik Belediyesi, yeni dönemde 10'a yakın alanda eğitimlerin verildiği Sanat Akademisi, kapılarını açtı. Geleceğin müzisyenleri ve sanatçılarının yetiştirildiği eğitimler kapsamında yüzlerce kursiyer, keman, klarnet, piyano, gitar, bateri, ritim perküsyon, resim, heykel ve rölyef kurslarında eğitim alabilecek.7 yaş üzeri kayıtların alındığı başvurular, Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi 4. Kat Sanat Akademisi'ne yapılabilecek. 26 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında başvuruların yapılacağı Sanat Akademisi eğitimleri, 2 Ağustos Pazartesi günü başlayacak" ifadelerine yer verdi.

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