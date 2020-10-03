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Başkan Şahin'den teşekkür

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçedeki tarihi yerlerin restorasyonu ve inşaat işlerinde seramik ve mozaik işleme üretme konusunda destekleri esirgemeyen şirket ortaklarına teşekkür etti.


Başkan Şahin, Osmaneli Belediyesi yatırımlarında sanayicilerin, tüm kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaptıklarını belirtti. Yapmış oldukları her yatırımı en düşük maliyet ve en kalite hizmeti sağlayacak şekilde yaptıklarını anlatan Başkan Şahin, sözlerine şöyle devam etti;


"Aya Maden şirketini ziyaret etti ve açıklamalarda bulunduk. Özellikle restorasyon ve inşaat işlerimizde seramik ve mozaik işleme üretme konusunda destekleri, ustalarımıza verdikleri eğitimler, üretime hammadde sağlamaları nedeniyle şirketimizin değerli ortakları Ersin Kadayıfçı ve Alp Dilek'e teşekkür ediyoruz. İşlerinde başarılar, bol kazançlar diliyoruz” dedi.

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