Başkan Şahin'den Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşun arasında yer alan firmalara teşekkür

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO)1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılı sonuçlarına göre, listede Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasında şube kaydı bulunan 10 firma yetkililerine teşekkür etti.

İsmi geçen firmalar ile Bilecik'in hem ekonomide hem de diğer alanlarda tanınırlığının arttığı bilgisine yer veren Başkan Şahin, açıklamasında şunları kaydetti:

"İSO tarafından yapılan çalışmada Türkiye'nin ilk 500'ü arasına ilimizden 10 firma yer almıştır. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırmasında ilimizden 10 sanayi kuruluşunun bulunması bizleri sevindirmiştir. İlimiz ve ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunan, vatandaşlarımıza istihdam sağlayarak geçim kapısı olan tüm sanayicilerimize teşekkür ediyor, Bilecik Belediyesi olarak güzel çalışmalarda her zaman yanlarında yer aldığımızı belirtmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.