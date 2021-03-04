Başkan Şahin'den yeni normalleşme sürecinde işyerlerini açan esnafa mesajı

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, şu ana kadar olduğu gibi ellerinden gelen imkanlarla esnafın yanında yer alacaklarını belirtti. Şahin, "Yeni normalleşme sürecinde bütün esnafımıza hayırlı ve güzel kazançlar diliyorum. Uzunca bir dönemdir toplumun pandemiden en çok zarar gören esnafımız, kısıtlı da olsa çalışmaya başladılar. Biz de onlar zor durumdayken elimizden gelen imkânları sunmaya çalıştık. Bundan sonra da kısıtlı devam edecekler. Biz de bundan sonra da esnafımıza elimizden gelen katkıyı vermeye çalışacağız. Kapandıktan sonra kapılarını tekrar açan bütün esnafımıza iş hayatlarında başarılar diliyoruz. Biz bütün destekleri vermeye devam edeceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun'' ifadelerini kullandı.