İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Şahin'den yol emniyet ve kontrol noktalarına ziyaret

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığının yaptığı yol emniyet ve kontrol noktalarını ziyaret ederek çalışmalarda kolaylık diledi.


Osmaneli ilçe giriş ve çıkışlarında tam kapanmadan dolayı halkın huzur, sağlık ve güvenliği için yol kontrolleri oluşturuldu. Başkan Şahin bu kontrol noktalarını ziyaret ederek, “17 günlük tam kapanma ardından oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan jandarma ve polisimizi ziyaret etti. Emniyetimizin, jandarmamızın yanındayız. Allah onlara güç kuvvet versin. Yeri geldiğinde gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun. Onları korusun. Aramızdan ayrılan şehitlerimize de Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar versin” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.