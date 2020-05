Başkan Şahin'in 14 Mayıs Dünya Çitçiler Günü mesajı

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu vatandaşlara ulaştıran çiftçilerin emeğinin kutsal olduğunu söyleyerek, "14 Mayıs Dünya Çitçiler Günü'nü kutluyor, bereketli ve ürünlerin değeriyle alıcı bulacağı yıl olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Şahin, 14 Mayıs Dünya Çitçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonunun 1984 yılında almış olduğu bir kararla 14 Mayıs Dünya Çiftçiler günü olarak kutlandığı söyledi. Ülkemizde son yıllarda tarım alanında çok başarılı çalışmalar yürütüldüğünü ve tarım sektörünün önemli bir büyüme yaşandığı anlatan Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Osmaneli Bilecik ilinde tarımla uğraşan nüfusun en yoğun olduğu ilçe. Yine ilçemizin diğer bir özelliği köylerde yaşayan nüfus anlamında da Bilecik'te ilk sırayı yer alması. Osmaneli, Sakarya Nehrinin içinden geçtiği, Göksu, Karasu, Göynük Suyunun Sakarya ile ilçemiz sınırları içinde buluştuğu, çok verimli topraklara sahip ilçe. Bilecik ilinin Antalya'sı olarak adlandırılan Osmaneli tarımda özel bir yere sahip. Osmaneli Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. Bakanlık onaylı hal binamız, mezbaha tesisimiz, Hisarcık-Beşevler köylerinde kurulan yöresel ürün üretme tesislerimizle Osmaneli Belediyesi olarak tarıma ve dolayısıyla çiftçimize büyük destek oluyoruz. Yöresel tarımsal ürünlerimiz; ayva lokumu, salça, sebze-meyve kurutma, cezerye, turşu, meyve suyu, nar lokumu, karpuz pekmezi gibi ile bölgemizin tarımsal ürünlerini değerlendiriyoruz. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın destekleri ile bu yöresel ürünleri Türkiye pazarına ulaştırıyoruz. Korona virüs nedeniyle Dünyada yaşanan krizin ilçemizde ve ülkemizde tarımda yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Bu yıl çiftçimiz korona virüse karşı tedbirlere eksiksiz uyarken asıl işi tarımsal üretim konusunda daha fazla ekim yaparak,şerri hayra çevirecek bir çabanın içine girdi. Allah yardımcıları olsun. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar çiftçilerimizin üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. Bu vesile ile en önemli ve en hayati ihtiyacımızın kaynağı olan tarımsal üretimin her kademesinde emeği ve alın teri bulunan çiftçilerimizin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, bereketli, ürünlerinin değerini bulduğu bir sezon geçirmelerini diliyorum."