Başkan Şahin'in Berat Kandili mesajı

Berat Kandili'nin barındırdığı güzelliklere değinen Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, "Kalplerimize ilahi bereket bahşeden ve on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan mübarek Berat Kandili'ni tekrar idrak etmenin sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cenabı Allah'tan, günahlarımıza af dileme fırsatı olan gecelerden biri olan Berat Kandili, her bir Müslümanın kıymetini bilerek değerlendirmesi gereken bir zaman dilimidir. Ahlak ve erdemin, doğruluk ve dürüstlüğün, paylaşımın, hak ve hukuka riayetin, barış içinde yaşamanın, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler bütünü olduğunu zihin ve gönüllerimizde derinden hissetmeliyiz. Bu gibi mübarek gün ve geceler değerlendirebildiğimiz sürece, güzel amellerle içini doldurabildiğimiz, yanlışlarımızın farkına varıp doğru istikamete yönelebildiğimiz ölçüde bizim için bereketli ve kazançlı zaman dilimleri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; mübarek Berat Kandili'nin kutlu olmasını diler, milletimizin, memleketimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.