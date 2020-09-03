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Başkan Şahin'in fabrika ziyareti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, ziyaret ettiği porselen fabrikasının yönetici ve çalışanlarla bir araya geldi.


Belirli dönemlerde kentteki sanayi kuruluşları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Başkan Şahin, yaptığı ziyarette fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde Bilecik Belediyesi çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Misafirperverlikleri ve şehrimizin katma değerine sağladıkları katkı dolayısıyla firma sahibi Süleyman Pamukçu'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bilecik Belediyesi olarak ilimizin bütün dinamikleri ile koordine halinde olarak, şehrimiz için güzel ve önemli çalışmalar gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.


Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Pamukçu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Şahin'e teşekkür etti.

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