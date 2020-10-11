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Başkan Şahin'ler, açılışa katıldı

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli’nde faaliyete giren bir restoran açılışına katıldılar.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Osmaneli'nde faaliyete giren bir restoran açılışına katıldılar.


Kurdeleyi keserek iş yeri sahibi Cihan Şimşek'e 'hayırlı olsun' temennilerinde bulunan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, açılış sonrası ilçe esnafı ve halkı ile bir araya geldi. Restoranın açılışı kentteki protokolü bir araya getirdi.


Açılışa kaymakam ve belediye başkanlarının yanı sıra, ilçe başkanları, meclis üyeleri, partililer, Osmaneli halkı ve çok sayıda davetli katıldı.

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