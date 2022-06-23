Başkan Sever'den Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki Gübretaş'a tepki

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, ilçedeki maden ocağında Söğütlü çalışan tercih edilmediğini savunarak, "Söğüt ve Söğüt halkı yok sayılmakta ve cezalandırılmaktadır" dedi.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 2020 yılında Türkiye'nin en büyük altın rezervi keşfedilmiş, genişletilmesi için Gübretaş harekete geçmişti. Yaklaşık 6.3 milyar dolar değere sahip olan altın rezervine ilişkin Tarım Kredi Kooperatifi iştiraki Gübretaş çalışmalarına son sürat devam ederken, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, işçi alımlarıyla ilgili yaşananlara tepki gösterdi Sever, "İlçemizde faaliyet göstermeye başlayan Gübretaş A.Ş.'de tüm girişimlerimize rağmen hiçbir şekilde Söğütlü çalışan tercih edilmemektedir. Kimin ya da kimlerin referansları veya baskıları neticesinde Söğüt ve Söğüt halkı yok sayılmakta ve cezalandırılmaktadır? Uzun süreli çabalarımız maalesef sonuç vermediğinden dolayı takdiri siz Söğüt halkına ve kamuoyuna bırakıyorum" dedi.