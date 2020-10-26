Başkan Soydan karantinaya alınan Ahmetler köyünü ziyaret etti

Son günlerde pozitif vaka ve çok sayıda vaka temaslılarının görülmesi üzerine Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler köyüne giriş çıkışlar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca kapatılmıştı. AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan ve Medya Tanıtım Başkanı İbrahim Emral, köyün girişinde jandarma tarafından kurulan kontrol noktasını ziyaret etti. Köy muhtarından bilgi alan Soydan, "Ahmetler Köyümüzde son günlerde artışa geçen covit-19 vakaları yüzünden köyümüz karantinaya alınmıştır. Ahmetler köyümüze giderek yetkililerden bilgi aldık ve köy halkımıza maske desteğinde bulunduk. Bu zorlu süreçte hastalığa yakalanan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Öte yandan Başkan Soydan, vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları ve kesinlikle maskesiz dolaşmamaları konusunda uyardı.