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Başkan Soydan'dan Başkan Söğütlü'ye ziyaret

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bursa’nın AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bursa'nın AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. İnci Söğütlü'yü makamında ziyaret etti.


Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü, Başkan Soydan'ın yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi. AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “AK Parti Mudanya İlçe Başkanımız Av. İnci Söğütlü Hanım efendiyi makamında ziyaret ettim. Değerli başkanımızla Pazaryeri ilçemiz ve kendilerinin Mudanya ilçesi için hazırlamış olduğumuz projelerimiz hakkında fikir alışverişi yaptık. Misafirperverliğinden dolayı AK Parti Mudanya ilçe Başkanımız Av. İnci Söğütlü Hanımefendiye teşekkür ediyorum” dedi.

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