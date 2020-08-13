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Başkan Soydan'dan Başkan Yaman'a ziyaret

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman, "AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanımız İsmail Soydan kardeşimiz bugün beldemize gelerek bizleri ziyaret ettiler Kendilerine ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


Başkan Soydan ise, misafirperverliğinden dolayı Başkan Yaman'a teşekkür etti.

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