Başkan Soydan'ın 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında, "Yarınlara umutla bakabilen hekimler görmek en büyük isteğimizdir” dedi.

Başkan Soydan, yayımladığı mesajında, gecesini gündüzüne katarak, iyileştiren, yüz güldüren, sıhhatli bir hayat için deva üreten insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen sağlık çalışanlarının gününü kutladı. Vatandaşların daha sağlıklı ve daha mutlu hayat sürmesi için en güç koşullarda dahi hizmetlerini her alanda fedakarca görevlerini sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini anlatan Soydan, sözlerine şöyle devam etti;

"Hekimlerimizin karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen insanlığa daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinen, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren tıp çalışanlarımızın insan yaşamına saygıyı ifade eden kutsal mesleklerinin icrasında vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretleri bizler için iftihar kaynağıdır.Bu vesileyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüyle, onurlandırdıı, güven ve taktir kazanmış değerli doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlar, saygılar sunarım."