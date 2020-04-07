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Başkan Soydan'ın Berat Kandili mesajı

AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Soydan yayımladığı mesajında, "Ülkemizin zor günler geçirdiği şu mübarek günlerde, af ve arınma gibi anlamlara gelen, ayrıca mübarek Ramazan ayının da bir müjdecisi olan Berat Kandili'ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnananlara, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla suç ve yanlışlardan kaçınmaları, günahlardan arınmaları ve yüce Allah'ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan ayı öncesinde mübarek Berat Kandili başta Pazaryerili hemşehrilerime ve Türk-İslam alemine hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerine yer verdi.

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