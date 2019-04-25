Başkan Tahir Büyükakın'a ilk tebrik Zekiye Tekin'den

Marmara Belediyeler Birliğinin (MBB) Başkanlık görevine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın seçilirken ilk tebrik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den geldi.

Marmara Belediyeler Birliği, 1. Olağan Kongresi Şişli'de bir otelde gerçekleştirilirken, kongreye MBB'ne üye belediyeler olan Osmaneli, Söğüt ve Pazaryeri belediye başkanları da katıldı. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı'nın seçildiği kongrede, 207 oydan 185'ini alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Büyükakın'ı ilk tebrik eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin oldu. Tekin, "Marmara Belediyeler Birliği kongresindeyiz. Birlik başkanlığına eski Bilecik valisi Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın seçildi. Tahir Büyükakın'a ve bölgemizdeki tüm belediyelerimize hayırlı olsun" dedi.

Öte yandan 31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçimi öncesi Bilecik Valisi olan ve görevinden ayrılan Tahir Büyükakın AK Parti'den Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu. Yapılan seçimlerde Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.