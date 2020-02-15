Başkan Tekin 3 çiftin nikahını kıydı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 3 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi. Çiftlerin nikahlarını kıyan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "İnşallah hem bugün kıydığımız nikâhların hem de bundan sonra evlenecek bütün gençlerimizin aileleriyle birlikte güzel günler ve mutluluklar içerisinde çocukları ile beraber güzel bir hayat sürmelerini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Dünya evine giren Erdal-Fatma Kalkan, Ercan-Eşe Kılıç ve Hüsnü-Nurcan Erdağlı çiftlerine bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Dünya evine giren çiftlerin ailelerinin de katıldığı nikâh törenleri fotoğraf çekimi ile sona erdi.