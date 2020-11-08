İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Tekin İl Milli Eğitim Müdürü Çelik'i ziyaret etti

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik’i makamında ziyaret etti.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i makamında ziyaret etti.


Yapılan ziyarette, Belediye Başkanı Zekiye Tekin'e AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan ve Pazaryeri İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci eşlik etti. Pazaryeri ilçesinde bulunan okulların yapısal durumları görüşüldüğü ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Tekin, "İlçemizde yapılacak olan yatırımlar konusunda istişarede bulunduk. Desteklerinden dolayı Ramazan Çelik Müdürümüze ilçemiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.