Başkan Tekin, ilçemiz bayrama hazır dedi

Bilecik'in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Belediyemiz Ramazan Bayramı dolayısı ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için bütün tedbirleri aldık dedi.

Başkan Tekin, yapılan bayram hazırlıkları ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için canla başla çalışarak bayramda kabristan ziyaretleri için ilçe mezarlığımızın temizliğini yaparak yabani otlardan arındırdı ve mezarlığımızın duvarları tekrar boyanarak Bayram ziyareti için temiz hale getirildi. Öte yandan bayram dediğimizde çocuklarımızın rahat oyun oynayacağı çocuk parklarımız temizlenerek eksik deforme olmuş oyuncaklar yenilendi. İlçe merkezimizde bulunan kaldırım taşlarının temizliği yapılarak tekrardan boyadık. Bayram süresince Belediye ekiplerimiz teyakkuzda bekleyecek ve vatandaşlarımızın sorunsuz bir bayram geçirmeleri için çalışacaklar” dedi.

Başkan Tekin, "Belediyemiz bayrama hazır, Güzel bir bayram olur inşallah diyerek bu gün ve bayram boyunca ihtiyaç anında ve hizmetlerimizde aksama yaşandığında bana ulaşabilirsiniz” ifadelerini kullandı.