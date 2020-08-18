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Başkan Tekin, Karayolları 14. Bölge Müdürü Güzel'i ziyaret etti

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Karayolları Bursa 14.

Bölge Müdürü Ömer Güzel'i makamında ziyaret etti


Belediye Başkanı Tekin, ilçedeki karayollarının durumu hakkında 14. Bölge Müdürü Ömer Güler ile görüşerek yeni yapılacak projeler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası bir açıklama yapan Başkan Tekin, "Karayolları 14.Bölge Müdürümüz Ömer Güzel'i makamında ziyaret ettim. İlçemize gelecek yatırımlar hakkında istişarelerde bulunduk. Misafirperverliği için sayın bölge müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in yapmış olduğu ziyaretten dolayı kendisine teşekkür etti.

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