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Başkan Tekin: "Köylerimizdeki karantina paylaşımlar asılsızdır"

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye bağlı Bozcaarmut ve Karaköy köylerinin Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle karantinaya alındığı yönündeki paylaşımın asılsız olduğunu belirtti.


Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozcaarmut köyünde yaşayan bir vatandaşın sosyal medya üzerinden "Köyümüz bu akşam saat 22.00 itibari ile 14 gün boyunca köye giriş ve çıkışlar kapatılacaktır. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kesinlikle sokağa çıkmayacaklardır. Lütfen kurallara uyalım sağlıklı günler" paylaşımı sonrası ilçe halkı tedirginlik yaşamıştı. Bu bilgi kirliliğine Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Her bir ayrı ayrı kıymetli hemşehrilerim, Bozcaarmut ve Karaköy köylerimizde karantina yoktur. Yazılanlar ve duyduklarınız asılsızdır hemşehrilerimizin sağlıklı kalabilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Hepiniz tek tek bizim için değerlisiniz. Sağlıklı kalınız" ifadelerine yer verdi.

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