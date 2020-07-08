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Başkan Tekin muhtarla bir araya geldi

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, muhtar ile bir araya geldi.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, muhtar ile bir araya geldi.


Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Muhtarlar Derneğinde ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarların çalışmaları hakkında bilgi alarak sorunlarını dinleyen Başkan Tekin, muhtarın ne kadar önemli bir görevli icra ettiklerini söyledi. Muhtarların vatandaş ile kendileri arasında bir köprü olduğunu söyleyen Başkan Tekin, muhtarlara her zaman önem ve değer verdiğini aktardı.

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