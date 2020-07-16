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Başkan Tekin, Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'u ziyaret etti

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Uludağ Üniversitesi Rektör’ü Prof Dr.

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Uludağ Üniversitesi Rektör'ü Prof Dr. Ahmet Saim Kılavuz'u makamında ziyaret etti.


Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa Uludağ Üniversitesine Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir, vakıf yöneticileri, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yüksel Oksak, Yeliz Okşak ve iş adamları ile birlikte yaptığı ziyarette misafirperverlikleri için Rektör Kılavuz'a teşekkür etti.


Başkan Tekin, Rektör Ahmet Saim Kılavuz'a Kınık Köyünde hazırlanmış çömlekten cezve ve fincan takımı hediye ederken, Rektör Kılavuz'da Başkan Tekin'in ve beraberindeki heyetin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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