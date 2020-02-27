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Başkan Tekin'den kandil mesajı

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kandil mesajı yayınladı.


Başkan Tekin, mesajında, ‘'Bu aylar sevgi, şefkat, merhamet, kardeşlik, birlik ve beraberlik hislerimizin, dini duygularımızın yoğunlaştığı kutlu zaman dilimleridir. Üç aylar ve içerisinde bulunan mübarek gecelerden nasiplenmek, Yüce Rabbimizin hikmetiyle buluşma ve rızasını kazanma adına eşsiz bir fırsattır. Bu mübarek günler, hayırlı amel ve güzel davranışlarla değerlendirildiği ölçüde, kazançlı ve bereketli zaman dilimlerine dönüşecektir. Yüce Rabbimiz üç ayları layıkıyla geçirip feyiz ve bereketinden olabildiğince istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaib Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ve mübarek üç ayların birlik ve dirliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasının rabbimden niyaz ediyorum'' ifadelerini kullandı.

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