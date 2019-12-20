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Başkan Tekin'den Sarıkamış şehitlerini anma mesajı

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Başkan Tekin yayımladığı mesajda, “Yokluklar içinde kış şartlarında giyecek bir elbisesi bile olmayan 90 bin kahraman Türk askerinin bir birlerine sarılı halde donarak şehit olması halen Türk Milletinin büyük bir acıyla kalbini sızlatmaktadır. Türk milletini tarihten silmek üzere dört bir yandan kudurmuş gibi saldıran düşmana karşı canını ortaya koyan kahramanlarımızın mübarek naaşları aylarca kar ve buz altında kalmıştır. Bugün gönderde çekili bir bayrağımız, üzerinde yaşadığımız bir vatanımız varsa bu kahramanlarımıza borçluyuz. Sarıkamış'ta ve yurdun her köşesinde kahramanlık örneği göstererek adını tarihe yazdıran tüm şehitlerimize cenabı Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad mekanınız cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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