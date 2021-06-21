Başkan Yaman, 38 yıl sonra öğretmenini karşısında görünce duygulandı

1983 yılında Bayırköy Ortaokulu'nda Fen Bilgisi Öğretmeni olan İlhan Uzel, aradan geçen yılların ardından beldeye bir ziyaret gerçekleştirdi. Eski okulunu gezen Uzel, 38 yıl önce öğrencisi olan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı da makamında ziyaret etti. Aradan geçen yıllar sonra öğretmenini karşısında gören Yaman, duygu dolu anlar yaşadı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden gelip kendisini ziyaret eden öğretmeni ile uzun sohbet eden Yaman, "Fen Bilgisi Öğretmenim sayın İlhan Uzel'e kıymetli ağabeyimiz Hüseyin Karaaslan'a bu güzel sürprizlerinden ve anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Beni 38 yıl öncesine götürdüler ve çok duygulandım" dedi.