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Başkan Yaman, AK Parti Osmaneli İstişare Toplantısına katıldı

Bayırköy Belediye ve aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı olan Mustafa Yaman, AK Parti Osmaneli İlçe Başkanlığının düzenlediği istişare toplantısına katıldı.


Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Yaman, "Osmaneli AK Parti İlçe Başkanlığımızın düzenlediği AK Parti İl Başkanımızın Sekan Yıldırım'ın da başkanlık ettiği istişare toplantısına katılarak teşkilatımız ile hasret giderip, görüş alışverişinde bulunduk. Her dönem partimizin Bilecik'teki lokomotifi olan Osmaneli'mizdeki bu akşamki birlik beraberlik ve dayanışmadan dolayı başta ilçe başkanımız ve belediye başkanımız olmak üzere tüm teşkilat mensuplarını tebrik ediyorum" dedi.

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