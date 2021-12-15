Başkan Yaman, öğrencilerle birlikte kitap değerlendirmesi yaptı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Bayırköy İlköğretim Okulu'nda başlayan ve kısa sürede il geneline yayılan “Okuyorum, Anlıyorum, Soruyorum” projesi kapsamında okunan 16'ıncı kitabın değerlendirme toplantısına katıldı.

Bayırköy Belediye Balkanı Mustafa Yaman, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Okuyorum, Anlıyorum, Soruyorum” projesi kapsamında 16'ıncı kitabın değerlendirme toplantısında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Yaman,“Okumak bireye yeni ufuklar açar yeni hayatlarla tanıştırır, bireyi teknoloji bağımlılığından korur, aile içi iletişimi artırır. Kitaplar en yakın dostumuz, en sihirli dünyamızdır. Bu projenin hayata geçmesinde emeği olan bütün öğretmenlerimizi, müdürlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.