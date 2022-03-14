Başkan Yaman sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti

Başkan Yaman yayınladığı mesajda sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti.

Yaman, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle sosyal medya hesabından sağlık çalışanları için bir mesaj yayınladı. Başkan Yaman yayınladığı mesajında "Sağlık, hiç şüphesiz ki insan için en önemli ve en büyük zenginliktir. Bu nedenle de insan sağlığının korunması, var olan sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumların en önemli hedeflerinden birisidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sağlık alanında önemli yatırımlar yapmıştır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket eden devletimizin izlediği politikalar sayesinde son yıllarda sağlık alanında ülkemizde ve ilimizde çok önemli yatırımlar gerçekleştirilmiş, vatandaşlarımızın aldığı sağlık hizmetlerinin kalitesi hızla yükselmiştir. İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca vatandaşlarımıza kaliteli ve etkin hizmet sunarak bu mesleği büyük bir özveriyle yapan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, en az kendileri kadar fedakar aileleri ile birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmelerini diliyorum” ifadelerine yer verdi.