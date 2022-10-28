Başkan Yaman'dan, Bakan Yardımcısı Eldemir'e teşekkür

Başkan Yaman, belde ve il genelindeki sağlık yatırımları için Bakan Erdemir'e teşekkür etti.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı, aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Türkiye Büyük Millet Meclisi 25'inci ve 26'ncı dönemlerinde Bilecik Milletvekilliği görevinde bulunup, 2018 yılında Sağlık Bakan Yardımcısı olan Halil Erdemir'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretten çok memnun olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Eldemir teşekkür etti.

"İlimizin gurur kaynağı"

Başkan Yaman, misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, “Bizleri her zaman olduğu gibi sıcak ve samimi bir şekilde misafir eden ilimizin gurur kaynağı bakan yardımcımıza desteklerinden dolayı beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.