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Başkan Yaman'dan beldedeki tek eczaneye ziyaret

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesindeki tek eczaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü’nü kutladı.

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesindeki tek eczaneyi ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü'nü kutladı.


Beldeki tek eczane sahibi Uygar Yöntem'i ziyaret eden Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, iş yeri sahibinin Eczacılar Günü'nü kutladı. Kendisine bir de çiçek takdimi yapan Başkan Yaman, "Uzun yıllardır beldemizde özveri ile hizmet veren kardeşlerimize halkımıza göstermiş oldukları sıcak ve samimi ilgilerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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