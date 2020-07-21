İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yaman'dan Bilecik Tarım Kredi Kooperatifine ziyaret

Bilecik’in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2500 Sayılı Bilecik Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2500 Sayılı Bilecik Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti.


Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği Müdür Yardımcısı Serhat Özübek ile birlikte 2500 Sayılı Bilecik Tarım Kredi Kooperatifini ziyaret etti. İkiliyi 2500 Sayılı Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi İl Müdürü Barış Asan karşılarken, Başkan Yaman, kooperatifin Bayırköy'de yaptığı çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.