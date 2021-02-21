Başkan Yaman'dan İl Jandarma Komutanı Sandal'a ziyaret

Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Yaman'a ziyaretlerinde AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik, meclis üyeleri Ahmet Ünal ve Serdar Çevik eşlik etti. Misafirperverliğinden dolayı Bilecik İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal'a teşekkür eden Başkan Yaman, "Kıymetli komutanımıza bizlere göstermiş oldukları sıcak ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Yaman ve beraberindekiler daha sonra Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Canip Akyüz'ü ziyaret etti. Akyüz'e çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Yaman, "Bilecik'e göreve geldiği günden bu güne sıcak samimi davranışlarından dolayı halkımızın gönlünde güzel bir yer edinen kıymetli komutanımıza bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Heyet son olarak Bilecik ziyaretlerinde Bilecik İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Sayın Osman Çırak'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar dilediler.