Başkan Yaman'ın Bozüyük temasları

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, bir takım ziyaret için Bozüyük'e gitti.

Başkan Yaman ilk olarak, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek hem belediyeleri hem de Belediyeler Birliğini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulundu. Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Yaman, ev sahipliklerinden dolayı Başkan Bakkalcıoğlu'nu teşekkür etti.

Ardından Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret eden Başkan Yaman, "Bozüyük ilçemizdeki görüşmelerimiz kapsamında ziyaret ettiğimiz göreve geldiği günden bugüne mütevazılığı birleştirici özelliği ve samimiyeti ile ilçe halkımızın haklı sevgisini kazanan Bozüyük Kaymakamımız Hasan Yaman beyefendiye bizlere göstermiş oldukları sıcak ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Başkan Yaman, son olarak Bozüyük AK Parti İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy'u ziyaret ederek, "Kardeşimi ziyaret edip, gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Aktif ilçe yönetimi kadın ve gençlik kollarımızla Bozüyük ilçemizde partimizi layık olduğu şekilde temsil eden kıymetli başkanımıza ve ekibine sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.