Başkan Yardımcısı Fındık'tan balık denetimi

Denetimlerde balık boyları ölçülerek satılan balıkların belirlenmiş boyutlara uygun olup olmadığı kontrol edildi.

Balıkların tüketiciye uygun şartlarda sunulması için Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve veteriner hekimi tarafından yapılan denetimlerde kapalı pazarda bulunan balıkçı tezgâhları tek tek denetlendi. Tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunun yanı sıra balıkların büyüklüklerinin de boy standartlarına uyup uymadığı kontrol edildi. Satışa sunulan balıkların boylarının ölçüldüğü denetimlerde balıkçılar belirlenen boy standardının altında satış yapmamaları konusunda uyarıldı.

Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimlere önem verdiklerini belirterek denetimlerin balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceğini bildirdi.