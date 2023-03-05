Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık depremzede öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi

28 depremzede öğrenciyi 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılında misafir eden özel bir okul tarafından düzenlenen yemek programına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdürü Ömer Boğaz, okul öğretmenleri, depremzede öğrenciler ve aileleri katıldı. Okul Müdürü Ömer Boğaz, 28 öğrenci misafir ettiklerini belirterek, “Hepinizi ağırlamaktan onur duyuyoruz” dedi.

Kaymakam Adem Öztürk de depremzede öğrencilere ve ailelerine "Hoş geldiniz" diyerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaymakam Öztürk, deprem bölgesinden Bozüyük'e 300 aile geldiğini, bu ailelere gerekli her türlü desteğin yapıldığını belirterek “Çocuklarınız bize emanet” dedi ve okul yönetimine teşekkür etti.

Programda Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık da depremzede öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediye olarak bölgeden gelen vatandaşlara yardımcı olunduğunu aktaran Başkan Yardımcısı Fındık, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği "Sosyal Market" uygulaması ile "Cansuyu" projesi çerçevesinde verilen sosyal destek kartları ile yapılan nakdi yardımlar hakkında bilgi verdi. Fındık, ayrıca depremzede öğrencileri ve ailelerini Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele eden Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın maçına davet etti.