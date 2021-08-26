Başkan yardımcısı Şahinoğlu “Onlar”ın provalarını ziyaret etti

30 Ağustos Zafer Bayramı'na sayılı günler kala provaları yoğunlaşarak gece geç saatlere kadar süren "Onlar" adlı programın çalışmaları hızla devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlama programı kapsamında hazırlanan, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı ve Nutuk'tan anlatıların yer aldığı “Onlar” adlı özel programda Kurtuluş destanı; anlatı, türkü ve marşlarla anlatılıyor. Belediye Kurtuluş Günleri etkinlikleri içerisinde yer alan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda izleyicisi ile buluşacak olan "Onlar" adlı programın senaryosu da Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlandı.