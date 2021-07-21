Başkan Yardımcısı Şahinoğlu'ndan bayram ziyaretleri

Bozüyük Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde görevlerinin başında olan kamu personellerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Belediye Düğün Salonunda yapılan resmi bayramlaşma programının ardından İlçe Kaymakam Vekili Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Orhan Bozdemir ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, şehit Hakan Elmas'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Elmas'ın ailesinin bir süre misafiri olan protokol üyeleri aile ile görüşerek sohbet etti. Protokol üyeleri programın devamında ise İlçe Devlet Hastanesi, Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının, emniyet ve jandarma mensuplarının bayramlarını kutladılar, görevlerinde kolaylıklar dilediler.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, özverili bir şekilde görevlerini yürüten ve bayram gününde de görevlerinin başında olan 112 Acil, sağlık, emniyet ve belediye mensuplarına teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu. Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu daha sonra 112 Acil, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Sevgi Evleri, Belediye Aceze Evi, itfaiye, zabıta, mezbaha, Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti.