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Başkan Yıldırım, Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına video konferans sistemiyle katıldı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans sistemiyle yapılan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım video konferans sistemiyle katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Başkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızı video konferans sistemiyle gerçekleştirdik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar durmayacağız, duraksamayacağız" dedi.

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