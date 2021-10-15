Başkan Yıldırım ÜNİAK üyeleri ile bir araya geldi

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İl Başkan Yıldırım AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı ile birlikte kentte gelen ve ÜNİAK'a üye olan üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Samimi ve sohbet havasında geçen buluşmada Başkan Yıldırım, “Geleceğimiz, umudumuz, istikbalimiz olan, yeni Türkiye'nin neferleri genç kardeşlerimizle beraber olmaktan, bir araya gelip fikir alış verişinde bulunmaktan memnuniyet duydum” ifadelerine yer verdi.

"Ulaşılmadık genç bırakmayacağız"

Başkan Yıldırım, partisinin geçlerin düşüncelerine önem verdiğini belirterek, “Gençlere önem veren bir partiyiz. 2023 hedeflerinin son virajında ulaşmadık genç bırakmayacağız. Bizler bu gençlere güveniyoruz. Bu kadroda yer alan gençlerin kentte önemli işler yapacağına inanıyorum” dedi.