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Başkan Yıldırım ÜNİAK üyeleri ile bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Gençlik Kolları bünyesindeki AK Parti Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK) üyeleriyle bir araya geldi.


İl Başkanı Yıldırım, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, toplantı salonunda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde öğrenim gören AK Partili gençlerle bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulundu. Samimi sohbet havasında gerçekleşen buluşmada Başkan Yıldırım, “Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan yatırımları katlayarak hayata geçiriyorsak; her hedefimize başarıyla ulaşıyorsak genç ve dinamik kadrolarımız sayesinde. Bu toprakların vatan yapılışında; diriliş, kurtuluş ve kuruluşumuzda gençlerin imzası var. Geleceğin inşasında da sizlerin imzası olacak. İşte bu nedenle, AK kadrolarda gençlerin sesi güçlü, yetkileri büyüktür” diye konuştu.


Öte yandan Başkan Yıldırım, öğrencilerin istek ve sorunlarını dinleyerek merak ettikleri sorulara cevap vermesi üzerine görüşme sonlandı.

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