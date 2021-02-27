İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yıldırım'dan, Pazaryeri'ne ziyaret

AK Parti Bilecik il Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti.

AK Parti Bilecik il Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'i ziyaret etti.


AK Parti Bilecik il Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler alarak, Başkan Tekin'in Ankara temasları kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelikbilek ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediyesinin oluşturduğu bütün projelerinin her zaman destekçisi takipçisi olacaklarını belirterek, Belediye Başkanı Tekin'e misafirperverliği için teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.