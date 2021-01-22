Başkanlar bir araya geldi

Bir önceki dönem Vezirhan Belediye Başkanı olan Mehmet Duymuş, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i ziyaret etti.

Bir önceki dönem Bilecik'in Vezirhan belde Belediye Başkanı olan Mehmet Duymuş, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şahin, "Önceki dönem Vezirhan Belediye Başkanı olarak görev yapan ve bir çok hizmeti Vezirhan Belediyesine kazandıran Mehmet Duymuş başkanımız bizleri ziyaret etti. Başkanımız ziyaretleri için teşekkür ederek, ticari hayatında başar dilerim" dedi.