Başkanlar pandemiyi masaya yatırdı

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret etti. İki komşu belediye başkanı gündemdeki konuları ve projeleri değerlendirdiler. Yatırımlara pandemi krizine rağmen hız kesmeden devam eden başkanlar bilgi paylaşımında da bulundular.

Öte yandan ikili, Osmaneli,Bayırköy ve Vezirhan olarak aynı güzergahta ve birbirine yakın yerleşim yerleri olarak projelerinde ortaklaşa hareket ettikleri belirttiler.