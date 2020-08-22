İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkanların Bozüyük ziyareti

Bilecik’in Osmaneli ilçe, Bayırköy ve Dodurga belediye başkanları Bozüyük’te bir araya geldiler.

Bilecik'in Osmaneli ilçe, Bayırköy ve Dodurga belediye başkanları Bozüyük'te bir araya geldiler.


Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Ankara'da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dönüşü Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araya geldiler. Burada kendilerine bir önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşlik etti. Misafirperverliğinden dolayı Fatih Bakıcı'ya teşekkür eden belediye başkanları, burada akşam yemeği yedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.