'Baştacı Kadınlar'dan sağlık çalışanlarına manevi destek

Bilecik'te faaliyet gösteren Baştacı Kadınlar Derneği, dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına ürettikleri hurmadan ikram etti.

Merkeze bağlı Başköy'de yaşayan kadınlar tarafından kurulan derneğin üyeleri, fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına minnettarlıklarını göstermek ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Dernek başkan yardımcıları Fatma Duman ve Selcan Kapukaya, 23 kadınla yetiştirdikleri hurmaları, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce kabul edilen çalışmaları kapsamında 'Sağlık Çalışanlarına Vefa' etkinliğiyle dağıttı.

"Bizler evimizdeyken onlar canları pahasına sevdiklerinden ayrı bizlere nefes oluyorlar"

Dernek Başkan Yardımcısı Duman, dernek olarak bu zor günlerde sağlık çalışanlarının yanında olmak istediklerini ifade ederek, "Bizler evimizdeyken onlar canları pahasına sevdiklerinden ayrı, uğradıkları onca hakaret ve şiddete rağmen yüzlerinde iz bırakan maske ve gözlüklerin ardında nefessiz kalıp bizlere nefes oluyorlar. Toplum sağlığı için gece gündüz çalışan sağlık personeline teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı göstermek amacıyla kendi ürettiğimiz hurmalardan ikram etmek istedik. İyiki varlar. Fedakarlıklarını asla unutmayacağız" dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Arıkan da kendilerini düşünmelerinin görev başındaki meslektaşlarını memnun ettiğini belirterek, pandemi sürecinde verdikleri manevi destekten dolayı teşekkür etti.