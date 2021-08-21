Bayanların el emeği ürünleri büyük beğeni topladı

İl Müdürü Akyol, Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından Demirköy Sağlık Evi'nde açılan el sanatları kursunu ziyaret etti. Ziyarete Akyol'a, Şube Müdürleri Zekai Çobandere ve Bilal Eği eşlik ettiler. Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sedat Büyük ve El Sanatları Usta Öğreticisi Zeynep Karasu, Akyol'a kurslar hakkında bilgi verdi. Daha sonra kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünleri inceleyen Akyol, ortaya çıkan eserlere adeta hayran kaldı.